نتنياهو يرد على أردوغان: ملم جدا بالإرهاب وأنصحه بألا يعطينا دروسا في الأخلاق

نتنياهو يرد على أردوغان: ملم جدا بالإرهاب

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ12 دقيقة.
إسرائيلالجيش الإسرائيليبنيامين نتنياهورجب طيب أردوغانتركيا
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، على انتقادات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإسرائيل، إثر مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود قطاع غزة، بالتزامن مع احتفال إسرائيل بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.

وقال نتنياهو إن "أردوغان من أكبر الداعمين لحركة حماس، ولذلك لا شك في أنه ملم جدا بالإرهاب وبارتكاب المجازر. أنصحه بألا يعطينا دروسا في الأخلاق". وكان نتنياهو دافع، الاثنين، عن استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة على حدود غزة وإسرائيل، مؤكدا أن "كل دولة لها حق الدفاع عن حدودها".

وقررت تركيا استدعاء سفيرها في إسرائيل للتشاور بسبب المواجهات في غزة التي أسفرت عن مقتل 60 شخصا، الاثنين. كما أعلنت تركيا الحداد لمدة 3 أيام تضامنا مع الفلسطينيين. واعتبر أردوغان أن نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحملان مسؤولية ما جرى ضد الفلسطينيين في غزة.

واتهم أردوغان إسرائيل بأنها تمارس "إرهاب الدولة"، وقال إنها "دولة إرهابية وما تفعله يمثل إبادة جماعية". وأضاف أن ما حدث في غزة مأساة إنسانية وألعن مرتكب الإبادة من أي طرف كان سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

إسرائيلالجيش الإسرائيليبنيامين نتنياهورجب طيب أردوغانتركيا
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