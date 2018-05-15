السعودية تستنكر الأحداث في غزة وتركيا تستدعي سفيريها في واشنطن وتل أبيب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مصادر تركية إن أنقرة استدعت سفيريها في واشنطن وتل أبيب للتشاور، في أعقاب المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا، وجرح نحو 500 شخص، قما نددت السعودية على لسان وزير الخارجية باستخدام القوة من قبل الجانب الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطنيين.
وكانت جنوب أفريقيا قد استدعت أيضا سفيرها في تل أبيب احتجاجا على أعمال العنف في قطاع غزة.
من جهة أخرى، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خلال حديث له في لندن، إن إسرائيل دولة إرهاب، وكل ما تقوم به من قتل للفلسطينيين هو إبادة جماعية.
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