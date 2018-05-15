جلسة طارئة لمجلس الأمن حول غزة.. فما علاقة إيران؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أن مجلس الأمن عقد جلسته الطارئة الثلاثاء لمناقشة الوضع في غزة، لم يفوت الوفدان الأمريكي والإسرائيلي الفرصة للتطرق للموضوع الإيراني، ودور طهران في دعم الجماعات المسلحة في المنطقة، وانتشار العنف فيها.

فقبل انطلاق جلسة مجلس الأمن الطارئة، قال السفير الإسرائيلي في مجلس الأمن، داني دانون، إن إيران تدعم "أعمال الشغب" في قطاع غزة، مضيفا أن هناك مؤشرات تؤكد تمويل إيران لحركة حماس، إضافة إلى رابط بين حماس وحزب الله.

وتابع دانون بالقول: "نعلم أن أعمال الشغب منظمة جدا، وممولة بشكل واسع، ومدارة جيدا من قبل حماس.. لدينا كل المعلومات التي تؤكد ذلك، وأتمنى أن نتمكن يوما من الأيام من الكشف عنها."

من جهتها، قالت نيكي هالي، مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن إن العنف ينتشر بشكل واسع في الشرق الأوسط، وليس في غزة فحسب، فالأسبوع الماضي، هاجمت إيران أراض إسرائيلية، كما أطلقت قوات موالية لإيران صواريخ باتجاه السعودية من اليمن.

وتابعت هالي: "حماس المدعومة من قبل إيران استهدفت إسرائيل على مدى السنوات الماضية، وهذا نوع من العنف يجب علينا التطرق إليه حالا في هذه الجلسة."

وتعقد جلسة مجلس الأمن الثلاثاء لمناقشة الأوضاع في غزة، التي تطورت على خلفية ذكرى النكبة الفلسطينية وافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.