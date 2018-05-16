وزير الخارجية الأردني لـCNN: الاحتلال سبب كل شر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، إن "الاحتلال" هو سبب كل شر، وذلك في تعليق على الأحداث والمظاهرات على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والتي أودت بحياة عشرات الفلسطينيين.

جاء ذلك في مقابلة للصفدي مع الزميلة بيكي اندرسون على CNN حيث قال: "علينا الاعتراف أن الاحتلال هو سبب كل شر، ولا يمكن بناء سلام على سحق طموحات الشعوب المشروعة، لا يمكن بناء سلام على الدماء، لا يمكن بناء سلام على العنف، السلام يبنى على الاعتراف بحقوق الشعوب بالاستقلال والحرية، ولهذا نرى نحن أن أي اتفاق سلام يجب أن يتطرق إلى حق الفلسطينيين بالحرية والاستقلال.. دولة فلسطينية على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة وتعايش جنبا إلى جنب مع إسرائيل المقبولة والمعترف بها من قبل العالم العربي والإسلامي برمته، هذا هو عمود السلام."

وتابع قائلا: "ما رأيناه علامة على أن الأمور ستتفاقم ما لم ننتهز اللحظة زنتحرك بفاعلية باتجاه إنهاء الاحتلال وتحقيق رغبة الشعب الفلسطيني بالحرية وإقامة دولة على أرضهم مع القدس الشرقية عاصمة لهم.. القدس مسألة حساسة جدا ومقدسة للمسلمين والمسيحيين واليهود."