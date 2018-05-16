رئيس وزراء إسرائيل الأسبق لـCNN: لا نريد قتل الفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال إيهود أولمرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إن الإسرائيليين لا يريدون قتل الفلسطينيين، وذلك في تعليق على المظاهرات الفلسطينية التي خرجت للتنديد بتدشين افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

جاء ذلك في مقابلة حصرية لأولمرت مع الزميلة كريستيان امانبور لـCNN حيث قال: "دعونا لا ننسى أن إسرائيل انسحبت بشكل كامل من غزة ونحن متمركزون الآن فيما يتعارف عليه المجتمع الدولي بأنه إسرائيل، ومحاولة العبور عبر السياج والدخول إلى إسرائيل من قبل الآلاف هو أمر غير مقبول بتاتا، وللأسف فإن ما نجم عن ذلك هو قتل العديد من الأشخاص."

وتابع قائلا: "عليما جميعا بذل جهود، كلنا، وأولا حماس والقادة في غزة وقف هذا ووقف محاولات الدخول إلى إسرائيل عبر الآلاف من الأشخاص وآمل ألا يتكرر ذلك مجددا، يكفي هذا، نحن لا نريد أن تقل الفلسطينيين ونحن نشعر بالحزن لأن ذلك وقع ولكن علينا الدفاع عن حدودنا."