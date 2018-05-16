الخارجية الأمريكية: مظاهرات غزة ليست جديدة وحماس هي الملامة

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قالت هيزر نويرت، المتحدة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" هي الملامة على أحداث العنف التي وقعت وسقط خلالها العديد من القتلى.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، حيث قالت نويرت: "دعونا نتذكر لماذا آلت إليه الأوضاع لما هي عليه اليوم؟ دعونا نتذكر كيف تستمر حماس بالدعوة للعنف، إذا أردوا السلام فإنهم سيدعون للسلام ونحن لا نرى ذلك.."

وتابعت قائلة: "رأينا المظاهرات خلال الأسابيع الستة الماضية وهذه المظاهرات ليست جديدة، وسافرتنا حضر لافتتاحها لمدة وأعلن الرئيس عن ذلك العام الماضي وكذلك أعلنت دول أخرى، وإذا أرادت حماس أن تستغل ذلك كعذر لحشد الناس والتشجيع على العنف فهذا خيارهم وهو خيار غير مسؤول."