الصدر معلقا على تغريدة السبهان: قرارنا عراقي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، الأربعاء، أن قراراته وطنية، وذلك تعليقا على تغريدة ثامر السبهان، وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج وسفير المملكة السابق في العراق، حول نتائج الانتخابات العراقية.

وقال الصدر: "قرارنا عراقي كما عهدتمونا"، وذلك ردا على أحد أنصاره الذي قال إن السبهان والأمين العام لحزب المشروع العربي العراقي خميس الخنجر حاولا بإعادة نشر جزء من تغريدة للصدر حول تحالفات الانتخابات العراقية أن يظهرا للرأي العام أن "القرار لم يكن عراقيا بل كانوا هم أصحاب الرأي"، وفقا لما جاء على موقع الصدر.

ومع ظهور نتائج أولية للانتخابات العراقية تظهر تقدم تحالف الصدر، الاثنين الماضي، كتب الصدر تغريدة عبر حسابه على تويتر تشير إلى شكل الحكومة العراقية القادمة والتحالفات المتوقعة، قائلا: "إننا (سائرون) بـ(حكمة) و(وطنية) لتكون (إرادة) الشعب مطلبنا، ونبني (جيلاً جديداً) ولنشهد (تغييراً) نحو الإصلاح، وليكون (القرار) عراقيا، فنرفع (بيارق) (النصر)، ولتكون (بغداد) العاصمة (هويتنا)، وليكون (حراكنا) (الديمقراطي) نحو تأسيس حكومة أبوية من (كوادر) تكنقراط لا تحزب فيها".

وعلق وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج على تغريدة الصدر، قائلا عبر حسابه على تويتر: "فعلا أنتم (سائرون) (بحكمة) و(وطنية) و(تضامن) واتخذتم (القرار) (للتغيير) نحو عراق يرفع بيارق (النصر) باستقلاليته وعروبته و(هويته) وأبارك للعراق بكم".

وحملت تغريدة الصدر إشارة إلى نيته التحالف مع جهات مثل تيار "الحكمة" الذي يرأسه عمار الحكيم وائتلاف "الوطنية" برئاسة إياد علاوي وكتلة "إرادة" التي ترأسها حنان الفتلاوي، وكذلك مع حراك "جيل الجديد" الذي يرأسه رجل الأعمال الكردي شاسوار عبدالواحد، ومع تحالف "القرار" الذي يقوده رئيس مجلس النواب السابق أسامة النجيفي، وقائمة "بيارق الخير" التي يتزعمها وزير الدفاع السابق خالد العبيدي وتحالف "النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء حيدر العبادي.