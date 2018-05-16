(CNN)-- عشرات الفلسطينيين قتلوا في اشتباكات دامية على الحدود بين غزة وإسرائيل في 14 مايو/ أيّار، وعلى بعد 50 ميلاً من العنف احتفل الضيوف بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.
شاهد.. ما الذي أشعل الاحتجاجات الفلسطينية الأخيرة؟
ما الذي أشعل الاحتجاجات الفلسطينية الأخيرة؟
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و22 دقيقة.
1:53
المظاهرات على طول حدود غزة كانت مستمرة منذ اسابيع.
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