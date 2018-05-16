شاهد.. ما الذي أشعل الاحتجاجات الفلسطينية الأخيرة؟

(CNN)-- عشرات الفلسطينيين قتلوا في اشتباكات دامية على الحدود بين غزة وإسرائيل في 14 مايو/ أيّار، وعلى بعد 50 ميلاً من العنف احتفل الضيوف بافتتاح السفارة الأمريكية في القدس.