منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة عن غزة: المسعفون يضحون بأنفسهم لإنقاذ الآخرين

ماكغولدريك عن غزة: المسعفون يضحون بأنفسهم

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
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جيمي ماكغولدريك يتحدث عن الأمور التي شاهدها أثناء زيارته لمستشفى في غزة.

(CNN)-- جزء من مقابلة لشبكة CNN مع منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، تسلّط الضوء على الأحداث الأخيرة في غزة.