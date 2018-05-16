(CNN)-- جزء من مقابلة لشبكة CNN مع منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة، جيمي ماكغولدريك، تسلّط الضوء على الأحداث الأخيرة في غزة.
منسق الشؤون الانسانية بالأمم المتحدة عن غزة: المسعفون يضحون بأنفسهم لإنقاذ الآخرين
ماكغولدريك عن غزة: المسعفون يضحون بأنفسهم
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ ساعة و56 دقيقة.
1:30
جيمي ماكغولدريك يتحدث عن الأمور التي شاهدها أثناء زيارته لمستشفى في غزة.
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