السعودية تعلن فرض عقوبات جديدة تستهدف قادة حزب الله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، عن فرض عقوبات جديدة ضد جماعة "حزب الله" اللبنانية، وتصنيف قادة الجماعة وعلى رأسهم أمينها العام حسن نصرالله ونائبه نعيم قاسم كـ"إرهابيين".

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن "المملكة ممثلة في رئاسة أمن الدولة تصنف 10 أسماء منهم 5 أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب، وبشكل خاص، هم كل من حسن نصر الله، ونعيم قاسم، ومحمد يزبك، وحسين خليل، وإبراهيم أمين السيد، و5 أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله الإرهابي وهم كل من طلال حميه، وعلي يوسف شراره، ومجموعة سبيكترم "الطيف"، وحسن إبراهيمي، وشركة ماهر للتجارة والمقاولات، عملاً بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في السعودية".

وأضافت أنه "تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب)، بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب: البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والإمارات العربية المتحدة".

وأكدت السعودية أنها "ستواصل وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم". واعتبرت أن "حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي"، متهمة حزب الله وإيران بأنهم "يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا، ويأججون العنف في العراق واليمن، ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط".

وأضافت أنه "نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة، حيث يحظر نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في السعودية عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة".