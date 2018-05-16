تركيا تتهم مصر وإسرائيل برفض هبوط طائراتها لنقل مصابين فلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت الحكومة التركية، الأربعاء، إسرائيل ومصر برفض هبوط الطائرات التركية في مطاراتهما لنقل المصابين الفلسطينيين، الذين أصيبوا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، إلى تركيا لتلقي العلاج.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أقداغ إن "تركيا هي أكثر دولة رفعت صوتها بالعالم ضد مجزرة القوات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة (الاثنين)، وستواصل فعل ذلك في المرحلة المقبلة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأضاف أن "الطائرات التركية مضطرة للهبوط في مطارات إسرائيل أو مصر لنقل المصابين الفلسطينيين إلى تركيا، إلا أن كلتا الدولتين لم تسمحا بذلك حتى الوقت الراهن". وتابع بالقول إن "الوقوف إلى جانب أشقائنا المظلومين والضحايا في غزة، دَيْن في أعناقنا".

وكانت تركيا قد استدعت سفيريها من إسرائيل والولايات المتحدة، وطردت السفير الإسرائيلي في أنقرة والقنصل العام الإسرائيلي في إسطنبول، بينما طردت إسرائيل القنصل العام التركي، وتبادل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الانتقادات الحادة، بعد مقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة المئات في مواجهات، الاثنين الماضي، بالتزامن مع احتفال إسرائيل بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.