منظمة حظر الكيماوي تؤكد استخدام الكلور في سراقب بسوريا

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، الأربعاء، استخدام الكلور في منطقة سراقب بإدلب السورية بحادثة وقعت في الرابع من فبراير/ شباط الماضي.
وقالت المنظمة في بيانها أن بعثة تقفي الحقائق توصلت إلى أن "الكلور انبعث من أسطوانات بطريقة ميكانيكية عند الاصطدام في حي التليل في سراقب،" لافتة إلى أن هذه "الاستنتاجات بنيت عدد من الأسس منها وجود أسطوانتين تم التوصل في وقت سابق إلى أنهما تحتويان على الكلور، وإفادات شهود العيان، وعينيات بيئية كشفت وجود الكلور في البيئة المحلية بنسب مرتفعة، فضلا عن عدد من المرضى في مرافق طبية بعيد الحادث، والذين ظهرت عليهم أعراض متسقة مع التعرض للكلور ومواد كيميائية سامة أخرى."
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