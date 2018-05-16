نويرت تعلق على ما "حققه الصدر" بانتخابات العراق و"وجود قاسم سليماني ببغداد"

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— تناولت هيذر نويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، ملف الانتخابات العراقية وما حققه انصار مقتدى الصدر، زعيم النيار الصدري بالعراق، إلى جانب وجود قائد فيلق القدس، قاسم سليماني في بغداد في هذه الفترة.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي للخارجية الأمريكية، حيث قالت نويرت: "دعني أذكّر الناس بأنه (الصدر) لم يكن مرشحاً فعلياً على أي من بطاقات الاقتراع، ولكن كان أتباعه مرشحين. ما زال العراق يضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات في الوقت الحالي. من المحتمل أن يضطروا إلى تشكيل نوع من الحكومة الائتلافية، لذلك لا أريد أن أستبق العملية وأفترض ما سيحصل في نهاية المطاف. ولكنني أعتقد أنّ الموضوع الرئيسي الآن هو التهاني للعراق على إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة."

وردا على سؤال حول قاسم سليماني في بغداد لـ"مناقشة تشكيل الحكومة الجديدة،" قالت نويرت: "لدينا علاقة جيدة مع حكومة العراق، ونعتقد أنّ الأمور ستستمر كذلك. كان ثمة الكثير... في العراق وفي بلدان أخرى أيضاً، كان الكثيرون قلقين من وصول إيران إلى العديد من البلدان الأخرى. ويشكل هذا الأمر بالتأكيد مصدر قلق لنا، ولكننا نمتلك قدراً كبيراً من الثقة والإيمان في الشعب العراقي. وبغض النظر عمن سيتولى الحكم وماهية بنية الحكم، سيمضي حكم ذلك البلد قدماً."

وألقت المتحدثة الأمريكية الضوء على أن "العراق أجرى انتخابات خالية إلى حد كبير من العنف،" وأضافت: "تصوروا ذلك وتذكروا أنه منذ وقت ليس ببعيد، كان داعش يسيطر على مساحات كبيرة من ذلك البلد. وحقيقة أنهم تمكنوا من إجراء انتخابات خالية نسبياً من العنف هي بالتأكيد إنجاز مذهل وشهادة للشعب العراقي. نهنئ العراق والشعب العراقي مرة أخرى على المشاركة في هذه العملية الديمقراطية. لا شك في أنّ العراقيين حريصون على بناء مستقبل آمن ومزدهر لأنفسهم في إطار حكومة مستقرة وذات سيادة. لذلك نود أن نهنئهم على القيام بذلك."