جيش مصر يعلن قتل 19 تكفيريا بـ"عملية سيناء 2018"

القاهرة، مصر (CNN)— أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، الخميس، عن مقتل 19 تكفيريا خلال الأيام القليلة الماضية خلال العمليات التي ينفذها الجيش في شمال ووسط سيناء.

وقال المتحدث في البيان الذي نشره على صفحته بفيسبوك، إن العمليات أدت إلى "القضاء على عشرة أفراد تكفيريين خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات أثناء عمليات التمشيط والمداهمة وضبط عدد من الأسلحة والذخائر وأجهزة الاتصال لاسلكية بحوزتهم بشمال ووسط سيناء."

وأضاف: "تم القضاء على تسعة أفراد تكفيريين أثناء تبادل لإطلاق النيران مع العناصر الأمنية بوزارة الداخلية، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية وعبوة ناسفة معدة للتفجير وذلك بعد توفر معلومات تفيد باتخاذهم وكرا بمنطقة زراعية بدائرة قسم أول العريش."

ولفت المتحدث في بيانه إلى "اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ تحت الأرض، عثر بداخلها على كميات من الذخائر والأسلحة وعدد من أجهزة الاتصال بشمال سيناء .. والكشف عن مخزن تحت الأرض يحتوي على كمية من الذخائر والملابس العسكرية ومجموعة من الكتب التي تحتوي على الفكر التكفيري بوسط سيناء ... واكتشاف وتدمير ثلاثة أنفاق مجهزة بالمنطقة الحدودية بشمال سيناء."