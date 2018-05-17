يحيى السنوار: نتفق مع المصريين بألا ننزلق لمواجهة عسكرية بغزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قال يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" إنه يتفق مع الجانب المصري الذي أكدوا حرصهم على ضرورة عدم انزلاق المسيرات التي تشهدها غزة إلى مواجهة عسكرية مسلحة مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مقابلة للسنوار على قناة الجزيرة ونشره الموقع الرسمي لحماس، حيث قال: "مصر وعدت بفتح معبر رفح والتخفيف من معاناة قطاع غزة، مع التأكيد أن هذا الأمر ليس مشروطا بمنع جماهير شعبنا من النزول إلى السلك الزائل، وأن ما حدث يوم 14/5 جاء منافيا الإشاعات التي روجتها بعض وسائل الإعلام.. إن المصريين أكدوا حرصهم ألا تنزلق هذه المسيرات إلى مواجهة عسكرية مسلحة، وهذا أمر نتفق مع الأخوة في مصر عليه، ونحن حريصون على عدم عسكرة هذا الحراك، حيث أنه حراك سلمي وصورة من صور النضال الشعبي."

وتابع قائلا: "من حق شعبنا استخدام وسائل المقاومة المختلفة، وليس هناك ما يمنع من اللجوء إلى الوسائل الأخرى إن وجد شعبنا في ذلك ضرورة.. الظروف قد تتغير وقد نلجأ إلى المقاومة المسلحة،" مشددًا على أن المقاومة وحركة حماس لن تتردد باستخدام ما تمليه عليها الظروف.

وأضاف: "يوم 14 مايو حقق شعبنا في غزة عبره هدفًا استراتيجيًا، في وقت تزامن مع إعلان القدس عاصمة للكيان، عبر رفضهم هذ القرار من خلال هذا الحراك الضخم وسجلوا شهادة للتاريخ معمدة بالشهداء.. ومن السابق لأوانه القول بأن مسيرة العودة حققت أهدافها كاملة؛ لكنها حققت جزءًا مهمًا من الأهداف، وأولها إعادة القضية الفلسطينية وحق العودة إلى الوعي العربي والعالمي."