عضو في حركة حماس: 50 من قتلى مظاهرات غزة ينتمون لحماس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال صلاح البردويل، عضو حركة حماس، إن 50 شخصا ممن قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي الاثنين في غزة هم من أعضاء حركة حماس.

يأتي ذلك ردا من البردويل على سؤال للمذيع حول ما إذا كانت حماس ترسل مدنيين ممن لا ينتمون إلى الحركة للمشاركة في المظاهرات.

وقال البردويل: "في هذه المظاهرات، نحو 62 شخصا استشهدوا، 50 منهم ينتمون لحماس، بينما الاثنا عشر الباقون هم من أفراد الشعب الفلسطيني... وهذه الأرقام رسمية."

من جهتها، استخدمت إسرائيل هذه التصريحات لتأكيد وجهة نظرها في أن حماس تقود ما وصفتها بأعمال العنف على الحدود بين غزة وإسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس في تغريدة استخدم فيها مقطعا من المقابلة إن "مسؤولا رفيعا من حماس يعترف بشكل مباشر بهوية المشاركين في أعمال الشغب... 50 من أصل 62 هم من حماس .. إذا تلك لم تكن مظاهرات سلمية."

من جهة أخرى، لم يؤكد عبداللطيف القانوع، المتحدث باسم حماس، في حوار مع CNN، أو ينفي هذه الأرقام، وقال: "ليست لدينا الأرقام الرسمية، ولكن جميع الفصائل الفلسطينية شاركت في المظاهرات."

وتعقيبا على هذه التصريحات، قال الناشط الفلسطيني أحمد أبو ارتيمة، إن تصريحات البردويل "اجتزأت خارج سياقها" و"إن المذيع استفز عضو حماس بهذا السؤال."

وأضاف بالقول: "حتى وإن كانت هذه الأرقام صحيحة، جميع الفصائل هي جزء من الشعب الفلسطيني."