منذ مارس / آذار قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من مائة متظاهر فلسطيني، صحفيون وموظفون في المجال الطبي كانوا من بين القتلى والمصابين الذين سقطوا على طول السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل ...
غزيون لـCNN: الأنظمة العربية أدارت ظهرها لنا
غزيون لـCNN: الأنظمة العربية أدارت ظهرها لنا
الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
2:09
ليس كما كان في الماضي، فالولايات المتحدة لم تصدر الدعوات المعتادة لإسرائيل لممارسة ضبط النفس ...
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.