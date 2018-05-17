غزيون لـCNN: الأنظمة العربية أدارت ظهرها لنا

منذ مارس / آذار قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من مائة متظاهر فلسطيني، صحفيون وموظفون في المجال الطبي كانوا من بين القتلى والمصابين الذين سقطوا على طول السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل ...