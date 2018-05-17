غزيون لـCNN: الأنظمة العربية أدارت ظهرها لنا

غزيون لـCNN: الأنظمة العربية أدارت ظهرها لنا

الشرق الأوسط
آخر تحديث منذ16 دقيقة.
قطاع غزةغزةإسرائيلالجيش الإسرائيلي
2:09

ليس كما كان في الماضي، فالولايات المتحدة لم تصدر الدعوات المعتادة لإسرائيل لممارسة ضبط النفس ...

منذ مارس / آذار قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من مائة متظاهر فلسطيني، صحفيون وموظفون في المجال الطبي كانوا من بين القتلى والمصابين الذين سقطوا على طول السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل ...

قطاع غزةغزةإسرائيلالجيش الإسرائيلي