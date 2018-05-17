بوتين يستقبل الأسد: الظروف أصبحت مناسبة لاستئناف العملية السياسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، نظيره السوري بشار الأسد في مدينة سوتشي الروسية، حيث اعتبر الرئيسان أن الظروف في سوريا حاليا أصبحت مناسبة لاستئناف العملية السياسية.

وقال بوتين للأسد: "أهنئكم على النجاحات الكبيرة التي أحرزها الجيش السوري في الحرب ضد الإرهاب، وبفضل جهود الجنود السوريين تم تحقيق خطوات مهمة جدا في الفترة الأخيرة من أجل تعزيز السلطة الشرعية في البلاد، وتم التخلص من الإرهابيين في مناطق مهمة من سوريا"، وفقا لما نقلته وكالتا الأنباء الروسية والسورية الرسميتان.

وأضاف بوتين: "الآن بفضل هذه النجاحات العسكرية، تم خلق ظروف إضافية مناسبة لاستئناف مسار العملية السياسية الكاملة، وقد تم إحراز تقدم كبير في إطار عملية أستانا، كما تم إحراز تقدم واضح أثناء مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، والآن بإمكاننا الإقدام على الخطوات التالية بشكل مشترك والهدف المنشود الآن هو إعادة إعمار الاقتصاد وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحتاجين".

من جانبه، قال الأسد: "يسعدني أن نلتقي اليوم مرة أخرى في سوتشي بعد عدة أشهر من لقائنا الأخير هنا، والحقيقة أن الكثير من التغيرات الإيجابية تمت بين هذين اللقاءين وخاصة فيما يتعلق أولا بمكافحة الإرهاب، فساحة الإرهابيين في سوريا أصبحت أصغر بكثير".

وأضاف الأسد: "خلال الأسابيع الأخيرة فقط مئات آلاف السوريين عادوا إلى منازلهم، وهناك ملايين أيضا في طريقهم إلى العودة وهذا يعني المزيد من الاستقرار، وهذا الاستقرار هو باب واسع للعملية السياسية التي بدأت منذ سنوات".

وتابع الأسد بالقول: "إننا دائما ندعم ولدينا الكثير من الحماسة لهذه العملية لأنها ضرورية بالتوازي مع مكافحة الإرهاب، ونعرف أن هذا الموضوع لن يكون سهلا لأن هناك دولا في العالم، كما تعلمون، لا ترغب بأن ترى هذا الاستقرار كاملا في سوريا، ومع ذلك نحن وأنتم والأصدقاء الشركاء في عملية السلام سوف نستمر بنفس القوة من أجل تحقيق السلام".