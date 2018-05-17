محللة: نتائج مقتدى الصدر بانتخابات العراق سيئة لإيران وأمريكا معا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت رندا سلم، رئيس قسم حل الصراعات بمعهد الشرق الأوسط، إن النتائج الكبيرة التي حققها مقتدى الصدر عبر مؤيديه من المرشحين بالانتخابات البرلمانية العراقية، تعتبر أمرا سيئا لكل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية في الوقت ذاته.

وأوضحت سلم إنه وبالنسبة للمراقبين والمتابعين لمقتدى الصدر، فإن هناك "مخاوف عديدة (من وجهة نظر أمريكا وإيران) وذلك بالنظر إلى مسار الصدر السياسي وتحوله إلى شخصية براغماتية."

ولفتت سلم قائلة إن "الصدر ينظر إلى تشكيل تحالف حكومي مع أشخاص لا يظهرون بالضرورة على أنهم موالون للغرب ولكنهم مستعدون للتعاون مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية."

ويذكر أن هيذر نويرت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق معلقة على الانتخابات العراقية: "دعني أذكّر الناس بأنه (الصدر) لم يكن مرشحاً فعلياً على أي من بطاقات الاقتراع، ولكن كان أتباعه مرشحين. ما زال العراق يضع اللمسات الأخيرة على نتائج الانتخابات في الوقت الحالي. من المحتمل أن يضطروا إلى تشكيل نوع من الحكومة الائتلافية، لذلك لا أريد أن أستبق العملية وأفترض ما سيحصل في نهاية المطاف. ولكنني أعتقد أنّ الموضوع الرئيسي الآن هو التهاني للعراق على إجراء انتخابات ديمقراطية وحرة."