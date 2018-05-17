سلطان بن سحيم: مهزلة عندما يتباكى مؤسس علاقات قطر وإسرائيل على القدس

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد الشيخ القطري المعارض، سلطان بن سحيم آل ثاني، ما قال إنها "مهزلة تباكي" من عمل بتأسيس العلاقات القطرية الإسرائيلية على ما تشهده القدس وتدشين الولايات المتحدة الأمريكية لسفارتها هناك.

جاء ذلك في تغريدة للشيخ القطري على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "مهزلة عندما يتباكى من أسس وأدار العلاقات القطرية الإسرائيلية على القدس والقضية الفلسطينية. طعنتم القدس عندما رفعتم العلم الإسرائيلي في سماء عاصمتنا الدوحة ثم تحاولون خداعنا بعباراتكم الكاذبة.. هزلت."

وفي تغريدة منفصلة، قال بن سحيم: "مع حلول شهر رمضان المبارك، نهنئ شعبنا القطري الصابر بهذا الشهر الفضيل، وندعوا الله أن يزيل همهم ويكشف غمهم، ويعيد لهم تواصلهم مع محيطهم وأهلهم، بعد أن تسبب النظام البائس بهذه الكارثة على بلادنا.."

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