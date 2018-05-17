الأمم المتحدة تطالب بوقف إعدام نورا حسين.. والعفو الدولية تنقل 150 ألف رسالة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بوقف تنفيذ حكم إعدام الفتاة السودانية نورا حسين، المدانة بقتل زوجها، الذي أٌجبرت على الزواج منه واغتصبها بمساعدة أقاربه.

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة السلطات السودانية لإلغاء حكم الإعدام ومنحها محاكمة جديدة تحترم قوانين حقوق الإنسان الدولية، ودعا غوتيريس إلى احترام ادعاء الفتاة بأنها كانت تدافع عن نفسها من الاغتصاب، إذ لا يعترف القانون السوداني بالاغتصاب داخل إطار الزواج.

من جانبه، قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، في تصريحات لـCNN، إن غوتيريس يتابع قضية نورا عن كثب. وأضاف أن على السلطات السودانية أن تأخذ في اعتبارها ادعاء نورا بأنها كانت تدافع عن نفسها ضد محاولة اغتصابها من قبل شخص أُجبرت على الزواج منه.

في الوقت نفسه، قال سيف ماغانغو نائب المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في شرق أفريقيا إن المنظمة جمعت حتى الآن أكثر من 174 ألف رسالة من أشخاص حول العالم يطالبون بإطلاق سراح نورا، وأنها أرسلت 150 ألف رسالة منهم إلى وزارة العدل السودانية.