العساكر ينشر صورة "لقاء ودي" بضيافة السيسي قبل أيام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر بدر العساكر، مدير المكتب الخاص للأمير محمد بن سلمان، صورة تجمع كلا من ولي العهد السعودي إلى جانب ملك البحرين، الشيخ حمد بن عيسى وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد في ضيافة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بمصر.
وقال العساكر في تعليق على الصورة: "لقاءٌ وديٌّ يستمر بين الأشقاء.. كان في ضيافة فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل أيام،" دون تقديم تفاصيل إضافية.
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