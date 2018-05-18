وزير خارجية إيران: دول عربية تصنف حزب الله بالإرهابي عوضا عن حماية الفلسطينيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— انتقد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيراني، الجمعة، قيام دول عربية بتصنيف حزب الله اللبناني وإضافته على قائمة الإرهاب، لافتا إلى أن هذه الدول تقوم بذلك عوضا عن "حماية والدفاع عن الفلسطينيين،" على حد تعبيره.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية على لسان ظريف قوله: "انتقد ظريف إدراج بعض الدول العربية، حزب الله لبنان في قائمة الجماعات الارهابية بدلاً عن الدفاع عن الحق الفلسطيني أمام وحشية الكيان الصهيوني والولايات المتحدة مطالباً بجهود اسلامية وعالمية لوقف هذا النهج الهمجي الذي يتبناه الصهاينة والأمريكيون."

وأضاف تقرير الوكالة الإيرانية أن ظريف وصف "الأصوات المحتجة المتصاعدة من الدول الاسلامية بأنها دلالة على اتحاد اسلامي مقابل الإجراءات الامريكية الصهيونية وأنها تبيّن عدم تمثيل عدد من الدول العربية لمليار و500 مليون مسلم."