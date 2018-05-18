إسرائيل ترفض لجنة تحقيق أممية في أحداث غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الجمعة، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بـ"النفاق"، وذلك بعد موافقته على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي مستقل للتحقيق في أحداث العنف الأخيرة في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن "إسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الإنسان الذي يؤكد مرة أخرى أنه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تعليقا على القرار، إنه "لا جديد تحت الشمس. المنظمة التي تسمي نفسها مجلس حقوق الإنسان أثبتت مرة أخرى نفاقها وانحيازها بهدف النيل من إسرائيل ودعم الإرهاب، ولكنها أثبتت على وجه الخصوص أن لا علاقة لها بالموضوع".

وأضاف نتنياهو أن "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا القرار الذي اعتمد من قبل أغلبية تلقائية معادية لإسرائيل ونتائجه معروفة مسبقا. دولة إسرائيل ستواصل الدفاع عن مواطنيها وجنودها كما يسمح لها حقها بالدفاع عن النفس"، وفقا لما جاء عبر حسابه على تويتر.

وتبنى المجلس بتأييد 29 صوتا ومعارضة 2 وامتناع 14 قرارا يدعو إلى إرسال لجنة تحقيق مستقلة في المواجهات التي وقعت، الاثنين الماضي، على حدود غزة مع إسرائيل، وأسفرت عن مقتل 60 فلسطينيا على الأقل، بالتزامن مع احتفال إسرائيل بافتتاح السفارة الأمريكية بالقدس.