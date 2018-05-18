نتنياهو مهنئا برمضان: معظم ضحايا إرهاب داعش وإيران مسلمون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهنئة إلى المسلمين في إسرائيل وجميع أنحاء العالم بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدا أن معظم ضحايا الإرهاب في العالم هم من المسلمين.

وقال نتنياهو، في فيديو نشره عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: "رمضان كريم لمواطني إسرائيل المسلمين وللمسلمين في كل أرجاء العالم. يعيش في إسرائيل 1.5 مليون مسلم، أفتخر بمساهمتهم في مجتمعنا".

وأضاف: "هذا لا يحتل دائما العناوين الرئيسية، ولكن في إسرائيل، المسلمون واليهود والمسيحيون وأبناء الديانات الأخرى، يعيشون معا ويعملون معا ويزدهرون معا". وتابع بالقول: "معظم ضحايا الإرهاب في الشرق الأوسط سواء كانوا ضحايا داعش أو النظام الإيراني هم مسلمون"

وأعرب نتنياهو عن أمله في أن "يكون رمضان هذا العام شهرا من السلام والازدهار لجميعنا وأن يكون فرصة للاستمتاع بقضاء الوقت مع أحبائكم وللتفكير في الأشياء التي بوركنا بها معا". وقال: "يجب علينا ألا نتنازل أبدا عن كفاحنا من أجل تحقيق السلام والكرامة لصالح البشرية بأسرها".