السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الخميس، توجيهاته بفتح معبر رفح البري الحدودي بين مصر وقطاع غزة طوال فترة شهر رمضان.

جاء ذلك في تغريدة للسيسي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "أصدرت توجيهاتي للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك ضماناً لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزه."

وكان يحيى السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية أو ما يُعرف بـ"حماس" قال في مقابلة سابقة مع قناة الجزيرة إنه يتفق مع الجانب المصري الذي أكد حرصه على ضرورة عدم انزلاق المسيرات التي تشهدها غزة إلى مواجهة عسكرية مسلحة مع الإسرائيليين.

وقال السنوار: "مصر وعدت بفتح معبر رفح والتخفيف من معاناة قطاع غزة، مع التأكيد أن هذا الأمر ليس مشروطا بمنع جماهير شعبنا من النزول إلى السلك الزائل، وأن ما حدث يوم 14/5 جاء منافيا الإشاعات التي روجتها بعض وسائل الإعلام.. إن المصريين أكدوا حرصهم ألا تنزلق هذه المسيرات إلى مواجهة عسكرية مسلحة، وهذا أمر نتفق مع الأخوة في مصر عليه، ونحن حريصون على عدم عسكرة هذا الحراك، حيث أنه حراك سلمي وصورة من صور النضال الشعبي."