أمير قطر يهنئ روحاني برمضان ويشكره على موقف إيران من "الحصار" وتخفيف آثاره

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تبادل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الإيراني، حسن روحاني، التهاني بحلول شهر رمضان، وذلك في اتصال هاتفي بينهما، الخميس.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أنه "أعرب سمو الأمير المفدى في هذا الصدد عن شكره لفخامة الرئيس الإيراني على موقف إيران من الحصار المفروض على قطر ومساهمتها في التخفيف من آثاره الاقتصادية، لاسيما من خلال فتحها لمجالها الجوي والبحري."

وأضاف التقرير: "بحث سمو الأمير وفخامة الرئيس الإيراني تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وشددا على ضرورة حل الخلافات وتسوية النزاعات بين الدول عن طريق الحوار والطرق الدبلوماسية من أجل حماية الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي."