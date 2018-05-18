أول رسالة من "المرور" السعودية حول قيادة المرأة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- في أول رسالة للسيدات بشأن قيادة السيارات في المملكة، دعت إدارة المرور السعودية كافة المواطنات والمقيمات إلى استبدال رخصهن التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية.
وفي تغريدة على تويتر، طلبت الإدارة من السيدات تسجيل طلبهن عبر الموقع الإلكتروني sdlp.sa، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.
وكان الملك سلمان قد أصدر أمرا ملكيا العام الماضي برفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة في السعودية بدءا من 24 يونيو/ حزيران المقبل.
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