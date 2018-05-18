أردوغان في القمة الإسلامية: يد أمريكا تلطخت بدماء الفلسطينيين وإسرائيل تمارس الإرهاب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن يد الولايات المتحدة الأمريكية "تلطخت بدماء" الشعب الفلسطيني، وأن ما تقوم به إسرائيل هو "قطع للطرق، ووحشية، وإرهاب دولة"، على حد وصفه.

وقال أردوغان، خلال افتتاح قمة منظمة التعاون الإسلامي الطارئة حول القدس في مدينة إسطنبول، إنه "كما كان 14 مايو يوما أسودا في تاريخ الإنسانية، سنسجل في 18 مايو، يوما تاريخيا للإنسانية، بتكافل جهودنا"، مشيرا إلى تاريخ الاحتفال بنقل السفارة الأمريكية للقدس الذي تزامن مع مواجهات في غزة على الحدود الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 60 فلسطينيا على الأقل.

وأضاف أردوغان أن "يدي الولايات المتحدة الأمريكية تلطخت بدماء الشعب الفلسطيني، من خلال القرار الذي اتخذته واشنطن حيال وضع القدس". وتابع: "أقولها بوضوح، ما تقوم به إسرائيل هو قطع للطرق، ووحشية، وإرهاب دولة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية.

وأكد أردوغان على دعمه للفلسطينيين، مضيفا: "نقول لأولئك الذين يريدون خنق منطقتنا بالدم والدموع.. توقفوا، ونرفع صوتنا من اجتماعنا هذا بأن أشقاءنا الفلسطينيين ليسوا وحدهم في كفاحهم". وتابع بالقول إنه "لا بد من محاسبة إسرائيل أمام القوانين الدولية على ما اقترفته من قتل للمدنيين"، معتبرا أن "التحرك من أجل الفلسطينيين الذين يقتلون من قبل قطاعي طرق إسرائيليين، يظهر للعالم بأن الإنسانية لم تمت بعد".