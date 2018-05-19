التحالف العربي يعترض صاروخا باليستيا أُطلق من مدينة صعدة اليمنية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعترضت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف العربي لـ"دعم الشرعية" في اليمن، صاروخا باليسيتا أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية، مساء السبت، في حين سقط صاروخا آخر في منطقة صحراوية غير مأهولة.

وقال المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي، في بيان أصدرته قيادة القوات المشتركة للتحالف، إن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخا، أُطلق من مدينة صعدة اليمنية، وكان يستهدف المناطق السكنية في خميس مشيط.

وأشار المالكي إلى أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخا آخر، سقط في منطقة صحراوية غير مأهولة، لافتا إلى أنه لم تنتج عن العملية إصابات حتى لحظة إصدار البيان.