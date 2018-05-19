السعودية تلقي القبض على 7 أشخاص بتهمة التواصل مع الخارج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث الأمني لرئاسة الدولة في السعودية إن السلطات رصدت نشاطا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بالتواصل "المشبوه" مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم.

وذكر المتحدث الأمني أن هؤلاء الأشخاص قاموا "بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حساسة وتقديم الدعم للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية."

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني قوله إن السلطات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المجموعة المكونة من سبعة أشخاص فيما لا يزال العمل جار على تحديد كل من له صلة بأنشطتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.