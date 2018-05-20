مقتدى الصدر يلتقي العبادي لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- استقبل مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري الشيعي في العراق، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مكتبه ببغداد صباح الأحد لمناقشة تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال الصدر في مؤتمر صحفي أقيم بعد اللقاء إن الحكومة ستضم جميع أطياف المجتمع وتمثل جميع الناس من دون أي استثناء.
من جانبه، أكد العبادي أن على جميع القوى العراقية قبول نتائج الانتخابات، وتابع بالقول: "خلال لقائي مع مقتدى الصدر، اتفقنا على العمل سويا مع قوى سياسية أخرى لتعجيل عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة."
ولم يتم التأكيد بعد ما إذا كان رئيس الوزراء العراقي المقبل سيكون من ائتلاف الصدر أم لا.
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