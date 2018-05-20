فريدمان لـCNN: كان بإمكان ترامب تحقيق صفقة هائلة بالقدس

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— قال توماس فريدمان، الصحفي الفائز بجائزة بوليتزر، إن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان بإمكانه تحقيق صفقة هائلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية قرار نقل السفارة إلى القدس.

جاء ذلك في مقابلة لفريدمان مع الزميل فريد زكريا على CNN حيث قال: "لنعود لما قاله كوشنر (مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) وأن نقل السفارة الامريكية هو اعتراف بأن القدس هي عاصمة إسرائيل وأن ذلك يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية أخرجت هذا الأمر عن طاولة المفاوضات.. هذا بصراحة أمر فارغ، لأن الفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم يستطيعون إخراج ذلك عن طاولة المفاوضات، والإسرائيليون يعلمون ذلك وكذلك الفلسطينيون."

وتابع قائلا: "دعني اتحدث بالطريقة التي يستخدمها ترامب، فهو يعتقد أن ذلك يعتبر دفعا بعملية السلام، إذا أراد ترامب استخدام ذلك كوسيلة لدفع السلام قدما؟ فإنه سيذهب إلى نتنياهو ويقول: بيبي سأعترف بالقدس كعاصمة لك دون تحديد شرق وغرب القدس ولكن في المقابل أريد أن أحصل على تجميد لكافة المستوطنات الإسرائيلية.."

وأضاف: "بعدها يمكن لترامب الذهب إلى أبومازن وإخباره: أعلم بأن هذا الأمر لن يعجبك ولكن أنا تمكنت من الحصول على شيء لم يتمكن أوباما من تحصيله في السابق (وقف بناء المستوطنات) وهذا كان ليعتبر فن الصفقات."