عشراوي لـCNN: أي سلام تتحدث عنه أمريكا الآن بعد نقل السفارة للقدس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قالت السياسية الفلسطينية، حنان عشراوي، إن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس يعتبر ضربة قوية إن لم يكن ضربة قاتلة لعملية السلام وحل الدولتين، على حد تعبيرها.

جاء ذلك في مقابلة لعشراوي مع الزميل فريد زكريا لـCNN، حيث قالت: "الولايات المتحدة وبهذه الخطوة (نقل السفارة للقدس) نزعت لب مستلزمات السلام من الأجندة، وجعلت الولايات المتحدة الأمريكية غير جديرة بالثقة للعب دور وساطة.."

وتابعت قائلة: "قمتم (أمريكا) بتدمير فرص السلام ومسألة القدس بصورة فردية ودمرتم قضية اللاجئين بصورة فردية ورفضتم الاعتراف بحدود العام 1967 ولا تتحدثون حول حل الدولتين أو عن السيادة الفلسطينية، فأي سلام تتحدثون عنه؟"