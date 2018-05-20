قرقاش يرد على تصريحات وزير الداخلية اليمني: صوب رصاصك نحو الحوثي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أثارت تصريحات أدلى بها وزير الداخلية اليمني، أحمد الميسري، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وجه فيها اتهامات للإمارات والدور الذي تلعبه في التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على حد تعبيره.

ورد أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية على الميسري في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "هل لي أن أذكر الوزير أحمد الميسري بتضحية الشهيد سعيد الهاجري وعطاء زملائه في الميدان؟ صوّب رصاصك نحو الحوثي معالي الوزير."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من ردود وتعليقات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: