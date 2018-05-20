العاهل الأردني يتناول الإفطار مع دورية شرطة.. وناشطون: لفتة رائعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، فيديو يظهر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، وهو يتناول طعام الإفطار مع دورية للشرطة في إحدى مناطق العاصمة الأردنية، عمان.

وظهر العاهل الأردني وهو يتحدث إلى رجال الشرطة الذين كانوا متواجدين في منطقة صويلح في عمان، ويشاركهم الإفطار عند أذان المغرب.

وتفاعل ناشطون على موقع تويتر مع الفيديو، معبرين عن حبهم للملك إذ قالت إحداهن: "ربي يحفظه"، وقالت أخرى: "الله يحفظ سيدنا أبو حسين"، في حين قال ناشط آخر: "لفتة جميلة ورائعة لمساندة من في الميدان".