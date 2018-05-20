المغامسي يشكر رئاسة أمن الدولة بالسعودية.. ويحذر المتآمرين: ما تطلبونه بعيد المنال

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— حذّر الداعية الإسلامي، صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمملكة العربية السعودية، من وصفهم بـ"المتآمرين" على المملكة، مؤكدا أن ما يطلبونه "بعيد المنال."

جاء ذلك في تغريدة للمغامسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: "بحمد الله هذا وطنٌ طيّب الثرى، مهد الرسالة، واضح الرؤية، كريم الشعب، شامخ القيادة، فعلى رِسْلِكُم أَيها المتآمرون على بلادنا أينما كُنتم.. إنّ الذي تطلبونه بعيد المنال فإنّ دونه حِفْظ الله ثم شموخ القيادة وآساد الرجال.. ’جزى الله رئاسة أمن الدولة عن الأمة خير الجزاء‘."

وتأتي تغريدة المغامسي بعد إعلان المتحدث الأمني لرئاسة الدولة في السعودية، السبت، رصد نشاطا لمجموعة من الأشخاص قاموا من خلاله بالتواصل "المشبوه" مع جهات خارجية فيما يدعم أنشطتهم، لافتا إلى أن هؤلاء "قاموا بتجنيد أشخاص يعملون بمواقع حساسة وتقديم الدعم للعناصر المعادية في الخارج بهدف النيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية."

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