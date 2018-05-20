مسؤول أمريكي: خطة لوقف الدعم شمال غربي سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة قررت وقف الدعم من شمال غربي سوريا، إذ أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقوم بمراجعة ميزانيات لدعم الاستقرار في سوريا بقيمة ملايين الدولارات.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تسعى فيه قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلى دحر آخر ما تبقى من مقالتي داعش على الحدود العراقية السورية.

وقال المسؤول لشبكتنا إن نحو مائتا مليون دولار خصصت لدعم الاستقرار في سوريا تخضع الآن لمراجعة الإدارة الأمريكية بطلب من الرئيس. وتابع بالقول: "نحاول الآن تقليل الميزانية المخصصة لعمليات الدعم في شمال غربي سوريا، رغبة في توجيه الدعم بصورة أكبر إلى منطقة شمال شرقي سوريا، وكل ذلك سيتضح بعد إجراء التقييم حاليا."

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال مرارا إن على الدول العربية في المنطقة تحمل مسؤولية ما يجري سوريا، لتركز الولايات المتحدة الأمريكية على أولوياتها الداخلية. غير أن هناك قلقا متزايدا من أن سحب الدعم الأمريكي لعمليات التطوير وإعادة الإعمار سيقوض من التأثير الأمريكي في المنطقة، وفقا للكولونيل سيدريك ليتون، المحلل العسكري لدى شبكة CNN.

كما أن هذا الأمر قد يأتي بفائدة على الروس ولاعبين آخرين في المنطقة، كالإيرانيين على سبيل المثال، عبر إعطاء المجال لهم للتأثير على المدى البعيد.

كما أن ضعف التواجد الأمريكي في منطقة شمال غربي سوريا سيعطي المجال للجماعات المتشددة، كالنصرة، قاعدة للتحرك والقيام بالعمليات الإرهابية، واستغلال الوضع السياسي غير المستقر لمصلحته، وفقا لليتون.