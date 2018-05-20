ظريف يطالب الاتحاد الأوروبي بزيادة الاستثمارات في إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، السبت، أن الدعم الأوروبي للاتفاق النووي الإيراني غير كاف، مشيرا إلى أن انسحاب أمريكا من الاتفاق وضع مسؤولية أكبر على الدول الأوروبية للحفاظ عليه، ومطالبا الأوروبيين بزيادة الاستثمارات في إيران، وذلك خلال اجتماعه بمفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، ميغيل كانيت.

وقال ظريف إن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وضع مسؤولية أكبر على عاتق الدول الأوروبية أمام الرأي العام الذي بات يتوقع منها الكثير في سبيل الحفاظ على الاتفاق، ولفت إلى أن الدعم السياسي الذي تقدمه أوروبا للاتفاق النووي حاليا، ليس كافيا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، إرنا.

وطالب وزير الخارجية الإيراني الدول الأوروبية باتخاذ المزيد من الخطوات العملية لزيادة استثماراتها في بلاده، ليستمر التعاون الاقتصادي بين أوروبا وطهران.

بالمقابل، قال كانيت إن خروج واشنطن من الاتفاق النووي خلق مشاكل لأوروبا ولكنه أشار إلى أن هدف أوروبا هو الإبقاء على التعاون بينها وبين إيران والحفاظ على الاتفاق.