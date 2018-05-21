ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس.. وعشراوي: انتهاك صارخ

القدس (CNN)-- بعد أسبوع من احتفال إسرائيل والولايات المتحدة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس وافتتاح مقرها الجديد، افتتحت باراغواي رسميا، الاثنين، سفارتها في القدس، لتصبح ثالث دولة تنقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس بعد الولايات المتحدة وغواتيمالا.

وافتتح رئيس باراغواي هوراسيو كارتيس سفارة بلاده في القدس، قائلا إنه "يوم تاريخي يعزز العلاقات القوية بين إسرائيل وباراغواي، فيما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلا إنه "يوم عظيم لإسرائيل وباراغواي ولصداقتنا".

من جانبها، استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، افتتاح باراغواي سفارتها في القدس. وقالت إن "اتخاذ هذا الاجراء الاستفزازي وغير المسؤول يعد انتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ويأتي في سياق النهج التآمري الذي تسلكه الباراغواي سيرا على خطى الولايات المتحدة وغواتيمالا، بهدف ترسيخ الاحتلال العسكري واستكمال ضم مدينة القدس، عاصمتنا المحتلة".

ودعت حنان عشراوي رئيس باراغواي إلى "التراجع عن هذا القرار غير الأخلاقي واتخاذ خطوات جادة وفاعلة لمساءلة دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها وانتهاكاتها المتعمدة لحقوق الإنسان". وقالت: "يتوجب على باراغواي الوقوف إلى جانب العدالة والكرامة والعمل على تعزيز فرص السلام والاستقرار بدلاً من تأجيج العنف وعدم الاستقرار في المنطقة وخارجها".