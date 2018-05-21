بومبيو: سنجعل إيران تعاني من أجل الإبقاء على اقتصادها حيا

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران وستفرض عقوبات إضافية، واصفا إياها بأنها ستكون "الأقوى في التاريخ"، ومشددا على ضرورة تغيير السياسة الإيرانية من أجل رفع العقوبات عن طهران، وذلك في كلمة ألقاها الإثنين، في مؤسسة "Heritage" الأمريكية.

وقال بومبيو إن بلاده ستفرض "أقوى عقوبات في التاريخ" على إيران، وذلك بعد أيام على انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وهو الأمر الذي سيجعل طهران تعاني للحفاظ على اقتصادها حيا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن إيران ستصبح أمام خيارين، إما الالتفات إلى الداخل ومحاولة الحافظ على الاقتصاد أو هدر الثروات في ساحات القتال الخارجية، مؤكدا أنها لن تتمكن من فعل الأمرين معا.

وكرر بومبيو حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أكد فيه أن واشنطن مستعدة لتوقيع اتفاق آخر مع إيران ولكنه لفت إلى أن الاتفاق ليس هو الهدف الأساسي، بل إن الهدف هو حماية الأمريكيين.

وقال بومبيو: "يجب أن يضمن أي اتفاق جديد ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا وأن يردع السلوك المؤذي للنظام الإيراني، بطريقة لن يستطيع الاتفاق النووي تحقيقها".

واستعرض وزير الخارجية الأمريكي مطالب بلاده من أجل رفع العقوبات عن طهران، وجاء من ضمنها ألا تستخدم برنامجها النووي لأغراض عسكرية، وأن تنهي برنامج تطوير الصواريخ الباليستية، وأن تكف عن دعم حزب الله وحماس، وتسحب قواتها من سوريا، بالإضافة إلى الإفراج عن الرهائن الأمريكيين.