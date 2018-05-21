الخارجية السعودية تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الشيشان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدانت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، الهجوم الذي استهدف كنيسة في الشيشان، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت واس إن مصدرا مسؤولا في وزارة الخارجية أدان الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في الشيشان وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وقدم المصدر العزاء لذوي الضحايا ولحكومة وشعب روسيا، وأكد رفض المملكة لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، وفقا لما نقلته واس.

من جانبها، عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها للهجوم، وشددت على موقفها الرافض لجميع أشكال العنف.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي أدانت بشدة، الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة في غروزني، السبت، وأودى بحياة ثلاثة أشخاص وفقا لحصيلة نشرتها وكالة سبوتنيك الروسية.