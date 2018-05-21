الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخين أطلقا نحو جازان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، تركي المالكي، إن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ بالستي من قبل القوات الحوثية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة صباح الاثنين.

وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وأطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وأضاف العقيد المالكي أن هذا "العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران يثبت استمرار تورط النظام الإيراني بدعم الميليشيا الحوثية المسلّحة بقدرات نوعية، بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن اطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفاً للقانون الدولي الإنساني."