سوليفان للجبير: نرغب بإيجاد حل للأزمة الخليجية بمشاركة جميع الأطرف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – التقى نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، بوزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، على هامش قمة مجموعة العشرين (G20) في العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس، وعبر عن رغبة واشنطن بإيجاد حل للأزمة الخليجية، وفقا لبيان نشرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكي، هيثر نويرت، الإثنين.

وأشار البيان إلى أن الجبير وسوليفان تناولا عدة قضايا في منطقة الشرق الأوسط، وكان أبرزها الملف النووي الإيراني، إذ شكر نائب وزير الخارجية الأمريكي، حكومة المملكة على دعمها لقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق.

وتطرق الجانبان إلى الأزمة الخليجية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، وعبر سوليفان عن رغبة واشنطن بإيجاد حل للأزمة بمشاركة جميع الأطراف قبل القمة الأمريكية الخليجية والتي ستعقد في وقت لاحق خلال العام الجاري.

وناقش الجبير وسوليفان الأوضاع في اليمن وسبل دعم الحل السياسي في البلاد، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية هناك.