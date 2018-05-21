الجيش السوري يعلن سيطرته الكاملة على الحجر الأسود ومخيم اليرموك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت القيادة العامة للجيش السوري عن "تطهير" منطقة الحجر الأسود ومحيطها من تنظيم داعش، والسيطرة على مخيم اليرموك، في بيان متلفز نقله التلفزيون الرسمي السوري الإثنين.

وأعلن الجيش السوري عن "تطهير" منطقة الحجر الأسود، الواقعة جنوبي العاصمة السورية، دمشق، ليبسط النظام السوري سيطرته على الغوطتين الشرقية والغربية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية عن السيطرة على مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين، والذي دارت به معارك عنيفة بين الجيش السوري وتنظيم داعش خلال الأسابيع الماضية.