ظريف: دبلوماسية أمريكا حبيسة "الأوهام والسياسات الفاشلة".. وواشنطن تكرر نفس الأخطاء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعتبر وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن دبلوماسية أمريكا حبيسة "الأوهام والسياسات الفاشلة"، مشيرا إلى أن واشنطن تعيد ارتكاب أخطاء الماضي وهو الأمر الذي سيجعلها تجني نتائج سيئة، وفقا لما نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، الإثنين.

وقال ظريف: "الدبلوماسية الأمريكية الزائفة تنحدر نحو عاداتها القديمة، فهي حبيسة الأوهام والسياسات الفاشلة التي تمليها عليها مصالحها الفاسدة".

وأضاف ظريف في رده على تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو أن واشنطن "تعيد نفس الأخطاء" وبالتالي فإنها ستجني نتائج سيئة، وأشار إلى أن إيران تدرس الحلول الممكنة مع شركائها، بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي.

يذكر أن بومبيو كان قد توعد طهران، الإثنين، بعقوبات غير مسبوقة، ستجعل إيران تعاني من أجل الإبقاء على اقتصادها حيا خلال الفترة المقبلة.