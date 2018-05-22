روحاني مخاطبا بومبيو: من أنت لتتخذ القرار بشأن إيران والعالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- انتقد الرئيس الإيراني بشدة تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول عزم واشنطن فرض عقوبات غير مسبوقة على طهران لدفعها لتغيير سياستها، مخاطبا اياه: "من أنت لتتخذ القرار بشأن ايران والعالم؟"

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن روحاني قوله: "إن علينا أن نساعد بعضنا اليوم أكثر مما مضى، فاليوم تولت السلطة في أميركا إدارة أعادتهم 15 سنة الى الوراء، الى عهد بوش الابن، حين أخذوا يكررون تصريحات عام 2003."

وأضاف: "إن العالم اليوم لا يتقبل أن تتخذ أميركا القرار نيابة عنه، فالدول لديها استقلالية.. بالطبع إذا مارس الأمريكيون ضغوطهم يمكنهم ان يحققوا أهدافهم، الا ان العالم يرفض هذا المنطق.. فالشخص الذي كان حتى الأمس في مركز التجسس، والآن أصبح وزيرا للخارجية الاميركية، يريد ان يتخذ القرار لنا،" وتابع بالقول: "من أنت لكي تتخذ القرار بشأن ايران والعالم؟ لقد ولى عهد هكذا تصريحات، فالناس سمعوا هذا الكلام مئات المرات، ولم يكترثوا به."

وأكمل روحاني قائلا: "هذه التصريحات هي من نفس صنف التصريحات التي كان الأمريكيون يطلقونها سابقا، ولم يكترث لها الشعب الايراني، والآن أيضا لا يكترثون لها، وسيواصلون دربهم جنبا الى جنب."

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ق كشف أن بلاده ستعيد فرض عقوبات اقتصادية على إيران وستفرض عقوبات إضافية، واصفا إياها بأنها ستكون "الأقوى في التاريخ"، ومشددا على ضرورة تغيير السياسة الإيرانية من أجل رفع العقوبات عن طهران، وذلك في كلمة ألقاها الإثنين، في مؤسسة Heritageالأمريكية.