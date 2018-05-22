هبوط اضطراري لطائرة بدون عجلات في السعودية.. ومكتب التحقيقات يوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مكتب تحقيقات الطيران السعودي أن سبب الهبوط الاضطراري لطائرة ركاب سعودية في مطار جدة، مساء الاثنين، هو تعرضها لخلل فني في منظومة الهيدروليك، إذ هبطت الطائرة بدون العجلات الأمامية.

وقال مكتب تحقيقات الطيران، في بيان، إن الطائرة أقلعت من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكانت في طريقها إلى مطار دكا في بنغلاديش، ولكنها تعرضت أثناء الرحلة إلى "خلل فنّي في منظومة الهيدروليك، مما استدعى تغيير مسارها والتوجه لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، حيث هبطت دون نزول العجلات الأمامية وتوقفت في نهاية المدرج".

وأضاف المكتب أن فرق الإطفاء والإنقاذ بالمطار باشرت عملها وتعاملت مع الحالة الطارئة، وتم إخلاء الركاب عن طريق مزالق الطوارئ بالطائرة، وقد تعرّض 52 راكباً لإصابات طفيفة، فيما تعرضت راكبة لبعض الكسور أثناء عملية الإخلاء. وأشار إلى أن الطائرة مستأجرة من قبل الخطوط الجوية السعودية، وهي من طراز أيرباص A330 وكان على متنها 141 راكباً وطاقم الطائرة المكون من 10 أفراد.

وانتشر مقطع فيديو للحظة هبوط طائرة دون عجلاتها الأمامية على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال معلقون إن الفيديو لهبوط الطائرة في مطار جدة، كما نشرت الفيديو المتداول على مواقع التواصل قناة "الإخبارية" السعودية ومواقع إخبارية سعودية، لكن لم يتسن لـCNN التحقق من صحته.