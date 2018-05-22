الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على إيرانيين زودوا الحوثيين بخبراتهم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات اقتصادية على خمسة مسؤولين إيرانيين زودوا الحوثيين في اليمن بخبرات تقنية مرتبطة بالصواريخ الباليستية، وفقا لبيان أصدره وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن مونشن، الثلاثاء.

وجاء في بيان مونشن: "تستهدف وزارة الخزانة خمسة مسؤولين إيرانيين مرتبطين بفيلق القدس وبتطوير برامج الصواريخ الباليستية، فقد مكنت تصرفاتهم الحوثيين من إطلاق صواريخ على المدن السعودية والمنشآت النفطية".

وأضاف البيان: "لقد عطلوا الجهود الإنسانية في اليمن وهددوا حرية الملاحة البحرية في المياه الإقليمية"، وتابع بيان الخزانة الأمريكية: "لن تتهاون الولايات المتحدة مع الدعم الإيراني للحوثيين الذين يهاجمون شريكنا المقرب، السعودية"، ورأت أن على كل الدول أن تتحد لمنع إيران من تقديم الدعم المادي والعسكري والبشري لوكلائها في اليمن.

وتطرق البيان أيضا للصواريخ الإيرانية التي أُطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل، معتبرا أن إيران تستغل وجودها في سوريا لاستهداف إسرائيل وليس لإحلال السلام.