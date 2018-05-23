هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي اختطاف طائرة لـ"فلاي دبي" فوق إيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- نفت هيئة الطيران الإماراتية اختطاف طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" فوق الأجواء الإيرانية، الأربعاء، وذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

ونشرت وام خبرا أكدت فيه أن هيئة الطيران المدني الإماراتية تنفي اختطاف طائرة تابعة لـ"فلاي دبي" في الأجواء الجوية الإيرانية.

وأكد مدير عام هيئة الطيران المدني، سيف السويدي، أن الرحلة التي كانت متجهة من دبي إلى العاصمة الأفغانية كابل، عادت إلى دبي، واستأنف المسافرون رحلاتهم بشكل طبيعي، وفقا لوام.

وأشار السويدي إلى أن "حادثا عرضيا" قد حدث خلال الرحلة، بسبب سلوك أحد المسافرين قبل أن يتم احتجازه عند وصول الطائرة إلى مطار دبي من قبل السلطات الإماراتية.